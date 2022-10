Veneto: firmato protocollo d'intesa tra Adm e comune di Vicenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Vicenza oggi ha firmato un Protocollo d'intesa con la direzione territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) con lo scopo, si legge in una nota, di "favorire lo scambio di informazioni tra i due enti, al fine di rafforzare l'operatività in materia di contrasto ai fenomeni illeciti, alle frodi in materia di accise, agli adempimenti doganali e al fenomeno della contraffazione". Il documento firmato oggi "tutelerà il consumatore negli acquisti, sarà un utile strumento al contrasto dell'evasione fiscale e delle forme di criminalità organizzata, anche mediante controlli congiunti". (Rev)