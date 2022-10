Ucraina: Elon Musk smentisce, non ho parlato con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha smentito quanto affermato dal politologo statunitense Ian Bremmer, secondo cui il miliardario avrebbe parlato personalmente con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, prima di pubblicare la settimana scorsa una lista di condizioni che secondo lui andrebbero rispettare per arrivare ad un accordo di pace in Ucraina. In un messaggio pubblicato su Twitter, Musk ha detto che “non è vero: ho parlato con Putin solo una volta, circa 18 mesi fa, e abbiamo parlato di aerospazio”. (Was)