Ucraina: governatore regionale, una parte di Leopoli resta senza elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di problemi tecnici a una delle sottostazioni, una parte di Leopoli resta senza elettricità. Lo ha riferito il governatore della regione, Maksym Kozytskyi. “I servizi di emergenza stanno lavorando per risolvere il problema”, ha scritto in un messaggio su Telegram, nel quale invita la popolazione a “ridurre il consumo di elettricità il più possibile” tra le 17:00 e le 22:00 (ore locali) e a non usare bollitori, lavastoviglie, forni a microonde e altri apparecchi elettrici ad alto consumo. Quattro sottostazioni elettriche della città sono state danneggiate dagli attacchi missilistici russi di ieri e oggi. Si tratta del danno maggiore all’infrastruttura energetica della regione da quanto è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina. (Kiu)