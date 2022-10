Elezioni: Nardella, se linea nuovo governo sarà quella dei populisti europei, ci sarà forte opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la linea del futuro governo sarà quella dei populisti europei, ci sarà forte opposizione. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, in un punto stampa alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni. "C'è la curiosità di capire come si muoverà questo governo, che non ha mai fatto mistero di avere rapporti politici forti con le organizzazioni politiche più antieuropee dell'Unione. Penso a quelle spagnole, ungheresi e polacche", ha detto. "La carta dei valori europea è stata firmata da tutti i partiti conservatori di destra europei, con la partecipazione di Meloni e Salvini. I rapporti con Morawiecki, Orban o Vox, sono noti a tutti, anche ai componenti del Comitato delle regioni", ha aggiunto. "Il governo va giudicato sui fatti, ma le premesse sono rappresentate dalla Carta dei valori firmata dai leader di destra europei. Il giudizio verrà dato sui fatti. Se ci sarà un cambio di rotta, con una maggiore sensibilità verso la costruzione di un'Europa più forte, nessuno avrà difficoltà a non rilevarlo. Se la linea sarà quella della Carta dei valori firmata con i sovranisti, ci sarà un'opposizione forte e chiara in Italia e, credo, anche negli altri Paesi europei", ha concluso Nardella. (Beb)