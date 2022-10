Difesa: Afghanistan, conferite onorificenze nel quadro dell'operazione "Aquila Omnia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, sull'aeroporto militare di Guidonia, la cerimonia di conferimento delle onorificenze a bandiere di guerra, reparti e personale dell'Aeronautica militare (Am) che hanno contribuito all'operazione "Aquila Omnia", il ponte aereo che nell'agosto del 2021 ha garantito l'evacuazione umanitaria in sicurezza di migliaia di persone dall'Afghanistan, secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica. Un'operazione straordinaria che ha visto la Forza armata in prima linea con velivoli, equipaggi e personale di supporto, contribuendo a fare dell'Italia uno dei Paesi europei che ha evacuato il maggior numero di cittadini afghani, ben 4.890 - tra cui 1.301 donne e 1.453 bambini - sulle 5011 persone in totale che hanno lasciato l'Afghanistan nelle due settimane dopo Ferragosto del 2021. L'evento, che si è tenuto all'interno dell'hangar del 60esimo stormo, è stato presieduto dal capo di Stato maggiore dell'Am, generale di squadra aerea Luca Goretti, ed ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose. (segue) (Com)