Difesa: Afghanistan, conferite onorificenze nel quadro dell'operazione "Aquila Omnia" (2)

- La cerimonia si è aperta con il conferimento, da parte del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, delle medaglie d'oro al valore aeronautico alle bandiere di guerra della 46esima Brigata aerea di Pisa, del nono stormo di Grazzanise, del 14esimo stormo di Pratica di Mare, del 16esimo stormo di Martina Franca e del 17esimo Stormo di Furbara, per lo straordinario impegno profuso nei rispettivi ambiti di impiego durante l'operazione. E' stata poi la volta del conferimento delle medaglie d'argento al valore aeronautico al Comando operazioni aerospaziali, al comando forze per la mobilità e il supporto, ed al generale di divisione aerea Alessandro De Lorenzo e al colonnello Federico Merola, comandanti rispettivamente della 46esima Brigata aerea e del 14esimo Stormo durante l'operazione. (segue) (Com)