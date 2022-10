Difesa: Afghanistan, conferite onorificenze nel quadro dell'operazione "Aquila Omnia" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La cerimonia è proseguita con il conferimento delle medaglie d'argento al valore aeronautico agli equipaggi della 46esima Brigata Aerea di Pisa e del 14esimo stormo di Pratica di Mare e personale del 16esimo stormo "Fucilieri dell'Aria" e del 17esimo stormo "Incursori", per il coraggio, l'efficacia e la particolare perizia con le quali hanno saputo fronteggiare situazioni inedite e altamente pericolose nella circostanza. Conferita anche una medaglia di bronzo al valore aeronautico a personale Am impiegato presso il Covi e medaglie di bronzo al merito aeronautico a personale impiegato in diversi ambiti della Forza armata per il prezioso lavoro di coordinamento svolto dalla madrepatria a favore dei reparti impegnati nel ponte aereo. "E' stato uno dei ponti aerei umanitari più grandi mai messi in atto, sicuramente il più grande a cui l'Italia abbia mai partecipato", ha detto il generale Goretti nel suo intervento. "Oggi è soprattutto una ricorrenza che ha per protagonisti coloro i quali, in quei momenti concitati in territorio afghano, hanno mostrato coraggio, altruismo e perizia. Avete portato lustro non solo ai reparti di appartenenza, le cui bandiere oggi vi circondano quali silenti testimoni del giuramento di fedeltà prestato anni fa, ma all'intera Forza armata, dimostrando di saper affrontare le sfide più inaspettate e complesse, solidi nei nostri principi, fermi nella consapevolezza delle nostre capacità, sereni nella certezza dei nostri valori, che è quanto ci insegna la nostra storia e quello che ci indicano quanti ci hanno preceduto nella ormai centenaria storia aeronautica". Il capo di Stato maggiore ha concluso "a voi tutti, e all'intera Forza Armata, che ha saputo assicurare sostegno e supporto ai reparti in prima linea in questa occasione, va il mio ringraziamento e la mia sincera vicinanza. Siate fieri di far parte di una Forza armata che confrontandosi con nuove sfide e una velocità del cambiamento mai sperimentata prima, sa essere proiettata concretamente verso lo sviluppo e l'impiego di tecnologie innovative e trasversali al servizio e utili alla collettività". (segue) (Com)