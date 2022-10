Difesa: Afghanistan, conferite onorificenze nel quadro dell'operazione "Aquila Omnia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico ha istituito, sin dall'inizio dell'operazione, una cellula di pianificazione "operativa" attiva H24 per supportare con piani aerei, continuamente aggiornati in funzione degli sviluppi della situazione in atto in Afghanistan, le esigenze di trasporto rappresentate dal Comando operativo di vertice interforze (Covi). A Kabul prima, con i C-130J della 46esima Brigata aerea fino ad Al Salem, in Kuwait, sempre in sicurezza, protetti dal personale dai fucilieri dell'aria del nono e del 16esimo stormo e dagli incursori del 17esimo stormo; poi dal Kuwait a Roma, con i KC-767A del 14esimo stormo. A bordo degli aerei il personale sanitario e, a supportare l'operazione, anche il personale del terzo stormo e di altre articolazioni del Servizio dei supporti del Comando logistico Am. Un impegno, quello dell'Aeronautica militare, che non si è limitato al solo ponte aereo, ma che ha visto personale e mezzi impegnati anche per garantire il supporto logistico necessario per il trasporto su terra da e per le strutture (civili e militari) appositamente individuate per lo svolgimento dei periodi di quarantena per tutti i cittadini afghani giunti in Italia, nonché assicurando alcune centinaia di posti letto presso i distaccamenti Am di Montescuro e Piacenza, dove è stato possibile effettuare l'isolamento del personale civile afghano prima dell'inserimento nel programma "Sistema accoglienza e integrazione – Centri accoglienza straordinaria" (Sai-Cas) a cura del ministero dell'Interno. (Com)