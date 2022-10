Campidoglio: si agitano le acque nel Pd ma due su cinque ritrattano "nessuna fronda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sconfitta dei dem a livello nazionale, le elezioni regionali per il Lazio alle porte, sembrano aver agitato le acque nel Pd romano, la cui segreteria oggi è affidata pro-tempore, ma da oltre un anno, al parlamentare Andrea Casu. Con gli organi dirigenziali romani azzerati, per incompatibilità con i ruoli istituzionali ricoperti, la posizione di cinque consiglieri dem in queste ore ha fatto emergere l'ipotesi di una fronda interna. Il tentativo di ribellione, che ha ricordato la cordata dell'ultima era Raggi, sembra però essere già deflagrato in neanche 24 ore. Protagonisti tre presidenti di commissione e due consigliere: Yuri Trombetti (Politiche abitative), Antonio Stampete (Lavori pubblici), Carla Fermariello (Scuola) e le consigliere Pd, Antonella Melito e Cristina Michetelli. Tutti e cinque - come riportato in un articolo apparso sul quotidiano "La Repubblica" - hanno preso parte a una riunione vicino piazza Bologna. La stoccata alla giunta sarebbe arrivata da Stampete, già protagonista nei mesi scorsi di proteste contro la realizzazione dell'impianto di biodigestione a Casal Selce, nel Municipio XIII. "Va fatta una verifica sulla giunta perché bisogna valutare se tutti stanno lavorando bene", avrebbe detto il consigliere. Salvo poi un chiarimento del collega Trombetti: "All'ultima riunione del gruppo tutti hanno chiesto una maggiore condivisione da parte della giunta con noi consiglieri e siamo tutti d'accordo che gli assessori debbano dare risposte su questioni su cui siamo in ritardo, rifiuti, commercio, casa. Non chiediamo mica un rimpasto", ha chiarito a Repubblica il presidente della commissione Politiche abitative. (segue) (Rer)