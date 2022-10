Campidoglio: si agitano le acque nel Pd ma due su cinque ritrattano "nessuna fronda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel corso della giornata non hanno tardato a smentire le consigliere Michetelli e Melito. "Un'interpretazione totalmente fuorviante dell'iniziativa cui ho partecipato ieri - ha detto Michetelli -, tutta improntata, al contrario, al sentimento di unitarietà e sintesi presente all'interno dell'intero gruppo capitolino del Pd. Purtroppo si stigmatizza il Pd delle correnti, ma poi quando nasce un gruppo dirigente romano compatto e coeso, pur nella ricchezza delle sue sensibilità, evidentemente questo non fa notizia e si tenta di gettare pepe sulla realtà". Secondo Melito invece: "La mia posizione, espressa palesemente al Sindaco Gualtieri nell'ultima riunione di gruppo qualche giorno fa, resta la stessa: la Giunta e il Consiglio stanno lavorando pancia a terra per la città e un rafforzamento del lavoro di squadra tra consiglieri e assessori può solo portare ancora maggiori risultati nel quotidiano, oltre a consolidare l'impronta da qui a 10 anni che vogliamo lasciare in città. Vorrei chiarire di non essere protagonista di alcuna fronda all'interno del gruppo capitolino del Pd e, come ho sempre dichiarato in ogni occasione pubblica o meno, non ritengo sia necessario un rimpasto di giunta". E sul punto, a termine della lunga giornata - con il tema che deve inevitabilmente essere finito al vaglio anche della direzione regionale del Pd Lazio - ha messo un punto la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio: "Ribadiamo il nostro massimo e pieno sostegno nei confronti del sindaco Gualtieri e della Giunta. Siamo ancora più determinati e compatti nel proseguire e portare a termine il lavoro a servizio della città per cui siamo stati eletti. Non è stata chiesta alcuna verifica né avanzata alcuna richiesta di rimpasto nell'ultima riunione dei consiglieri con il sindaco. Continueremo a parlare alla città con senso di responsabilità e serietà, portando le nostre proposte in Aula e nelle commissioni, per il bene di Roma". (Rer)