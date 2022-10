Egitto: rilasciati 70 detenuti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della Commissione presidenziale per la grazia dei detenuti politici in Egitto, Tariq al Awadi, ha annunciato su Facebook il rilascio di 70 persone in custodia cautelare in relazione a presunti reati politici. Alla fine dello scorso aprile, Al Sisi ha auspicato un dialogo politico con tutte le forze politiche, ad eccezione dei Fratelli musulmani, oltre a riformare la Commissione presidenziale di grazia per formulare raccomandazioni per il rilascio di alcuni detenuti in cause politiche o coloro che sono ancora sotto processo. (Cae)