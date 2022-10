Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEIncontro “Il kit di Sace e Simest a supporto di progetti di sostenibilità e di internazionalizzazione” organizzato da Confindustria Brescia in collaborazione con Sace e Simest. Intervengono Fabio Guglieri e Nicola Olivares (gestori relazione mid corporate Lombardia Est Sace), e Francesca Alicata, (senior institutional relations & indirect channels Simest).Confindustria Brescia, Sala Beretta, via Cefalonia 62 (ore 9)L'Università Cattolica, con il Centro di ricerca World history - Civiltà e culture nel mondo contemporaneo, promuove il convegno "Balducci, Turoldo e la Chiesa italiana". Aprono i lavori i saluti istituzionali del rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, del presidente della “Fondazione Ernesto Balducci” Andrea Cecconi, del direttore editoriale San Paolo edizioni Simone Bruno. Introduce i lavori Agostino Giovagnoli, organizzatore del convegno e storico dell'Università Cattolica.Università Cattolica, largo Gemelli, 1 (ore 9:30)Inaugurazione di 33.BI-MU, la principale manifestazione internazionale organizzata sul territorio italiano dedicata al settore manifatturiero.Fieramilano Rho (ore 9:30)Gruppo Cap, in collaborazione con "Super - il festival delle periferie", presenta l’intervento di riqualificazione urbana nell’area pubblica che circonda il nuovo headquarter di Gruppo Cap.via Rimini, Parco La Spezia (ore 10)Dibattito pubblico sullo stadio di San Siro, incontro di approfondimentoPalazzo dei Giureconsulti, piazza mercanti, 2 (ore 10)Apertura della prima edizione di Nme - Next mobility exhibition, la nuova manifestazione dedicata alla mobilità collettiva sostenibile. In apertura il convegno in cui si analizza lo scenario del settore e sono presentati i dati inediti del Politecnico di Milano. Intervengono in apertura Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia e Elena Grandi, assessore all'ambiente e verde del Comune di Milano.Rho fiera Milano (ore 10)In occasione della Milano Wine Week, incontro organizzato da Federvini con gli imprenditori di alcune delle più autorevoli cantine italiane, tra cui Raffaele Boscaini (Masi Agricola), Umberto Pasqua (Pasqua Vigneti), Beniamino Garofalo (Santa Margherita) e Giancarlo Moretti Polegato (Villa Sandi) per fare una riflessione sull'emergenza di oggi e sulle sfide future. Segue momento di degustazione di alcuni dei vini delle cantine degli associati Federvini.Palazzo Serbelloni, corso Venezia, 16 (ore 10)Presentazione della campagna “Mai più fame – Non lasciamolo vuoto di azione contro la fame”. Una grande mobilitazione per sensibilizzare e proporre soluzioni alla crisi alimentare che stiamo vivendo. Durante l’evento sono presentati gli attuali scenari della crisi alimentare globale.Armani Hotel, Armani/Bamboo bar, via Manzoni, 31 (ore 11)Nell'ambito di Smau tavolo di lavoro "Siamo orientati su". Tra i relatori Giuseppe Conte, direttore centrale formazione e sviluppo risorse umane Inps, che illustra il programma di change management dell'Inps.FieraMilanoCity - MiCo Lab Via Gattamelata, Gate 16 (ore 12)Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità organizzano il proprio evento nazionale all'interno della cornice di NME – Next Mobility Exibition.Next mobility exhibition Sala B Rho Fiera Milano (ore 15)Nell'ambito di Smau Massimiliano D'Angelo – direttore centrale tecnologia, informatica e innovazione Inps presenta il progetto "il Consulente digitale delle pensioni".FieraMilanoCity Studio Tv2 Via Gattamelata, Gate 16 (ore 16)Il magistrato Nicola Gratteri è a Cornaredo per ricevere la cittadinanza onoraria.Biblioteca comunale M.T. Bernasconi, piazza Libertà, Cornaredo/Mi (ore 18)Triennale Milano, in collaborazione con Nhood, presenta “Don't drop the city!” Una conversazione sulla rigenerazione urbana. L'incontro affronta i temi della rigenerazione urbana attraverso il dialogo tra Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città, Triennale Milano, Angela Rui, curatrice e ricercatrice, Andrea Caputo, architetto, e Michele Montevecchi, Development Manager - New Concepts, Nhood.Triennale Milano, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)Incontro “Le nuove sfide dell'antimafia: l'usura del post Covid”. A introdurre la serata è il consigliere regionale Luigi Piccirillo, membro della Commissione antimafia di Regione Lombardia. Partecipano all'incontro Monica Forte, Presidente della Commissione antimafia della Regione Lombardia, Antonio Nicaso, scrittore storico delle organizzazioni mafiose e il magistrato Nicola Gratteri.Palazzo Pirelli, sala Jannacci, via Fabio Filzi, 22 (ore 20) (Rem)