Ue: Commissione europea raccoglie 11 miliardi di euro per Ucraina e Next Generation Eu

- La Commissione europea ha approvato l'istituzione di due prestiti di 11 miliardi di euro in una doppia tranche, i cui proventi saranno utilizzati per sostenere l'Ucraina nell'ambito del programma di assistenza macrofinanziaria e la ripresa europea nell'ambito del Next Generation Eu. L'operazione consiste in un'emissione di 5 miliardi di euro del prestito obbligazionario a 7 anni, con scadenza 4 dicembre 2029, e di un nuovo prestito obbligazionario a 20 anni, di 6 miliardi di euro, con scadenza 4 novembre 2042. "Il finanziamento dell'Ue è un'espressione concreta di solidarietà con l'Ucraina e con gli Stati membri che si stanno riprendendo dalla pandemia. Oggi abbiamo raccolto, con successo e in condizioni di mercato difficili, altri 11 miliardi di euro. Di questi, 2 miliardi di euro saranno erogati rapidamente per aiutare l'Ucraina in questa guerra di aggressione sul suolo europeo", ha dichiarato il commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn. L'erogazione dei 2 miliardi all'Ucraina sarà la prima tranche dei 5 miliardi di euro di prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi a Kiev e concordati il 20 settembre scorso. A seguito dell'operazione odierna, la Commissione ha finora raccolto 3 miliardi di euro nell'ambito del suo programma di assistenza macrofinanziaria per l'Ucraina nella seconda metà dell'anno, oltre a 1,2 miliardi di euro nel corso nella prima parte dell'anno. A questa operazione seguiranno altri prestiti nelle prossime settimane. Questo fa parte del sostegno straordinario di 19 miliardi di euro assicurato finora dal Team Europe all'Ucraina. Per quanto riguarda il Next generation Eu, con l'operazione odierna la Commissione ha erogato un totale di 86,6 miliardi di euro di finanziamenti a lungo termine nell'ambito del programma nel 2022, e 157,6 miliardi di euro dall'inizio del programma nel giugno 2021. (Beb)