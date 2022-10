Ucraina: Gualtieri, bene manifestazione pace promossa da Conte, ma chiarire ambiguità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In merito alla manifestazione per la pace promossa dal leader del M5s Giuseppe Conte, "ognuno indice quello che vuole. Io penso che le manifestazioni per la pace siano sempre un fatto positivo, ma che chi ha responsabilità di Governo deve tenere sempre una distinzione tra chi aggredisce e l'aggredito. Nel dibattito pubblico ci sono state delle ambiguità ed è bene che si chiariscano". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del Festival delle città dell'Associazione delle autonomie locali (Ali), presso il complesso monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni.(Rer)