Energia: “Wsj”, Usa hanno chiesto di rinviare tagli Opec+ di un mese ma Riad non ha voluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno contattato le controparti in Arabia Saudita e negli altri Paesi produttori di petrolio nella regione del Golfo, pochi giorni prima dell’annuncio di un taglio pari a due milioni di barili al giorno da parte delle nazioni Opec+, chiedendo di rimandare la decisione di un mese, ma hanno ricevuto una risposta negativa. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che le autorità statunitensi hanno sottolineato gli impatti negativi che tale decisione avrebbe potuto comportare nei rapporti tra Washington e Riad, e che il taglio alla produzione potrebbe essere percepito come un segnale della volontà di sostenere la Russia nella guerra in Ucraina. Le fonti hanno spiegato che le autorità saudite hanno negato questa possibilità, affermando che la richiesta Usa rappresenterebbe una mossa politica per evitare problemi in vista delle elezioni di medio termine che si terranno il mese prossimo. Alla luce del rifiuto da parte di Riad, gli Stati Uniti starebbero valutando una serie di risposte: tra queste, anche la possibilità di annullare la partecipazione alla Future Investment Initiative, un forum di investimento organizzato il mese prossimo dall’Arabia Saudita. (segue) (Was)