Energia: “Wsj”, Usa hanno chiesto di rinviare tagli Opec+ di un mese ma Riad non ha voluto (2)

- Durante una intervista con l’emittente “Cnn”, il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto che il presidente Joe Biden sta riconsiderando le relazioni con l’Arabia Saudita dopo la decisione dei Paesi Opec+, che garantirà ulteriori entrate alla Russia durante la guerra in Ucraina e provocherà un nuovo innalzamento dei prezzi del carburante negli Stati Uniti. "Credo che il presidente sia stato molto chiaro sul fatto che questa relazione vada riconsiderata: certamente, alla luce della decisione dell'Opec, ritengo che siamo a quel punto", ha detto. Le parole di Kirby appaiono un'apertura alle misure di rappresaglia contro Riad proposte negli ultimi giorni dai leader del Partito democratico al congresso. Tra queste, la riduzione alla cooperazione di sicurezza tra Stati Uniti e Arabia Saudita, in particolare rispetto alla vendita di armi, e la cancellazione dell'immunità legale garantita ai membri dell'Opec, che possono così essere citati in giudizio per violazioni alle leggi Usa sulla concorrenza. (segue) (Was)