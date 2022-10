Energia: “Wsj”, Usa hanno chiesto di rinviare tagli Opec+ di un mese ma Riad non ha voluto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente è ovviamente deluso dalla decisione dell'Opec e desidera lavorare con il Congresso in un momento in cui sta considerando quale direzione debba prendere la relazione con l'Arabia Saudita. Il momento giusto per farlo è ora, bisognerà partire subito con queste discussioni. Non credo, francamente, ci sia bisogno di attendere ulteriormente", ha aggiunto Kirby. Ieri il senatore democratico Bob Menendez, presidente della commissione per le Relazioni estere, ha attaccato duramente Riad, chiedendo un immediato congelamento "di tutti gli aspetti della nostra cooperazione con l'Arabia Saudita" e promettendo di utilizzare il proprio potere per bloccare ogni futura vendita di armi verso il regno. Parole simili sono arrivate da un altro senatore di peso come Dick Durbin, che questa mattina ai microfoni della "Cnn" ha accusato l'Arabia Saudita di "volere chiaramente che la Russia vinca la guerra in Ucraina". "Dobbiamo essere molto onesti su questo: Putin e l'Arabia Saudita sono contro gli Stati Uniti", ha aggiunto. (Was)