Casa: Lucente (Fd'I), se per Rozza meriti sono del Pd perché palazzi MM piene di problemi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se tutto il merito degli ultimi risultati di Aler è del Pd, come afferma la collega Rozza, mi chiedo perché invece le case di MM gestite dal Comune abbiano una lunga serie di problemi non risolti molto gravi. Contando che il Comune di Milano è governato dal Pd, ci aspettiamo a breve una miracolosa soluzione di tutti i ritardi, gli errori e la mala gestione. La realtà è che i frutti che si colgono adesso ad Aler vengono da un ottimo lavoro di Regione Lombardia". Lo dichiara in una nota Franco Lucente, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. (Com)