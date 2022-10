Roma: Gualtieri, con Meloni rapporto cordiale e positivo, mi aspetto che governo ci sostenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Con Giorgia Meloni "certamente ci conosciamo, abbiamo un rapporto cordiale e positivo a livello personale. Ci siamo sentiti tanto quando ero ministro e anche da sindaco. Intendo avere un rapporto di grande correttezza istituzionale. Mi aspetto che il Governo continui a sostenere la Capitale, come anche le altre città e i Comuni". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del Festival delle città dell'Associazione delle autonomie locali (Ali), presso il complesso monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni. "Noi consegniamo un paese molto esposto all'inflazione e ai costi energetici, ma che è stato rimesso su una traiettoria di sviluppo sostenibile e inclusivo - ha aggiunto il sindaco -. Il tema è che il governo non sfasci il lavoro fatto in questi anni. Questo governo ha una grande sfida e bisogna pretendere che faccia le scelte giuste, altrimenti l'Italia pagherà un prezzo altissimo", ha concluso. (Rer)