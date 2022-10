Usa-Israele: Biden sente premier Lapid, complimenti per accordo con Libano su confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano, Yair Lapid, per congratularsi per il raggiungimento di un accordo con il Libano sulla demarcazione dei confini marittimi. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Biden ha elogiato la diplomazia “persistente e di sani principi” mostrata dalle autorità israeliane, complimentandosi per lo “spirito costruttivo” mostrato nel corso di un negoziato durato mesi, con la mediazione degli Stati Uniti. Il presidente Usa ha poi ribadito il suo impegno nei confronti della sicurezza di Israele, affermando che l’accordo sui confini marittimi contribuirà alla stabilità, alla prosperità e all’integrazione regionale. (Was)