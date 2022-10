Roma: Casini-Leoncini (Iv), approvata all'unanimità nostra mozione per abbattere canone mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'assemblea capitolina "ha approvato all'unanimità la nostra mozione con cui chiediamo alla Giunta di revisionare lo schema di convenzione, che superi le criticità presenti nell'attuale, e di ripristinare gli abbattimenti del 90 per cento e dell'80 per cento del canone concessorio per i mercati gestiti dalle Ags previsti nelle precedenti convenzioni". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri del gruppo capitolino di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini. "La misura si rende necessaria in considerazione dell'aumento delle spese relative al gas, acqua ed energia elettrica e di quanto accaduto negli ultimi due anni di pandemia dove, per far fronte alle spese straordinarie causate dall'emergenza sanitaria, le Ags/ coop hanno dovuto sostenere dei costi assolutamente eccezionali e non prevedibili in fase di programmazione. Speriamo che con la revisione dell'attuale schema di convenzione le AGS potranno finalmente sottoscrivere la convenzione con l'Amministrazione. Ringraziamo i colleghi di maggioranza e opposizione che hanno votato la nostra mozione e l'assessora Lucarelli che è intervenuta in Aula a sostegno al nostro atto", concludono i consiglieri. (Com)