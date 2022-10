© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa degli scioperi che stanno bloccando alcune raffinerie in Francia, il 31,3 per cento delle stazioni in servizio è a secco o ha problemi nel rifornimento di alcuni tipi di carburante.Lo ha reso noto il ministero della Transizione ecologica. Le regioni piú colpite sono l'Ile-de-France e l'Alta Francia, con rispettivamente il 44 e il 44,8 per cento delle stazioni interessate dal problema. (Frp)