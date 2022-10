Rifiuti: Gualtieri, a fine consiliatura meccanismo di pulizia all'altezza di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per la questione rifiuti a Roma "noi vogliamo un costante miglioramento. Alla fine della consiliatura vogliamo avere un meccanismo di pulizia degno e all'altezza di una Capitale come Roma, pensiamo di farcela". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del Festival delle città dell'Associazione delle autonomie locali (Ali), presso il complesso monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni.(Rer)