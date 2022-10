Governo: Freni (Lega), Gualtieri dorma tranquillo, sarà competente ed efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri può dormire sonni tranquilli: il prossimo governo affronterà con competenza e efficacia le sfide che si presentano nel futuro del Paese". Lo dichiara in una nota il parlamentare della Lega, Federico Freni, che aggiunge: "Certamente, non con la stessa inconcludenza con cui lui sta amministrando la Capitale d'Italia o con la medesima, poca, lungimiranza con cui, da Ministro, autorizzò le centinaia di milioni di euro spesi per comprare i famigerati, e inutilissimi, banchi a rotelle", conclude.(Rin)