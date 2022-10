Svizzera: ministero Esteri convoca ambasciatore russo dopo attacchi missilistici in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore russo a Berna è stato convocato dal ministero degli Esteri della Svizzera dopo gli attacchi missilistici sferrati dalla Federazione Russa in Ucraina tra ieri e oggi. Lo ha reso noto la segretaria di Stato del dipartimento degli Esteri Livia Leu. “La Svizzera condanna questi attacchi indiscriminati e richiama la Russia a rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili”, ha scritto Leu in un messaggio su Twitter. (Geb)