Energia: Moratti, "decreto aiuti" molto limitato, terzo settore è fondamentale

- "L'aiuto al terzo settore previsto nel decreto 'aiuti ter' è molto limitato. Gli enti in Italia sono 220 mila, ma un fondo di 50 milioni di euro significa dare a ogni ente poco più di 220 euro. È davvero nulla per un settore che è fondamentale sia per aiutare le politiche sociali sia quelle sanitarie pubbliche". Lo ha affermato oggi la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, a margine di un convegno sulla "Carta dei diritti e dei doveri per gli anziani della società" che si è tenuto a Palazzo Pirelli. (Rem)