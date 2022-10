Germania: Procura generale accusa 17enne di aver pianificato attacco di estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto scorso, la Corte di giustizia federale (Bgh) ha stabilito che “l'atteggiamento razzista fermamente consolidato dell'imputato, la sua massiccia volontà di usare la violenza e l'impegno che ha profuso per diversi anni” nella preparazione dell'attacco indicano le sue “tendenze dannose e la gravità della colpa”. Durante le perquisizioni effettuate dalla polizia nell'abitazione dell'allora 16enne, sono stati trovati coltelli, machete, balestre, pistole ad aria compressa e materiale “essenziale per la costruzione di un ordigno esplosivo”. Inoltre, è risultato che il giovane aveva pianificato il massacro in maniera dettagliata in un diario e in un manifesto. Tali scritti, in cui abbondano gli elogi di nazisti e altri attentatori, erano diretti a potenziali emulatori. Allo stesso scopo e con i medesimi contenuti, il minore aveva redatto istruzioni e registrato videomessaggi. In carcere, il 17enne ha esposto in più occasioni il proprio piano per l'attacco, le sue fantasie omicide e la xenofobia, nonché l'ammirazione che nutre per assassini di estrema destra. (Geb)