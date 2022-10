Energia: Cirio, chiediamo a Ue strumento di emergenza per abbattere prezzo per le industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se L'Europa non interverrà per calmierare le bollette energetiche delle industrie con uno strumento adeguato, è a rischio la sopravvivenza delle imprese europee e italiane. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un punto stampa alla sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni. "Da una parte, con il Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), sosteniamo le imprese nel diventare autosufficienti e produrre energia pulita. Dall'altra parte, non possiamo aspettare che le industrie chiudano nel periodo di transizione energetica", ha aggiunto. "Dobbiamo abbattere quei costi che le nostre imprese non sono in grado di garantire con un'iniezione immediata di liquidità. Il prossimo Consiglio europeo del dovrà esprimersi su questo tema", ha concluso. (Beb)