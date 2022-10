Ungheria: ministro Sviluppo regionale, nostri impegni sufficienti per sblocco fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2022 l’Ungheria dovrebbe essere in grado di raggiungere un accordo con l’Unione europea in tema di fondi ancora non erogati. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo regionale ungherese, Tibor Navracsics, in un’intervista all’emittente “InfoRadio”. “In precedenza, quando la Commissione Ue ha pronunciato i suoi dubbi, essi riguardavano soprattutto il ritmo delle attuazioni in quanto il tempo era poco”, ha detto il ministro, per il quale la firma di un accordo di partnership e l’accettazione del Pnrr magiaro possono avvenire entro la fine dell’anno. “Se ciò accadrà, il denaro inizierà a essere erogato dall’inizio del 2023”, ha continuato Navracsics. (Vap)