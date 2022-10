Camera: Corrotti (Fd'I), Zingaretti primo a registrarsi, da oggi incompatibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto della notizia che Nicola Zingaretti oggi sia stato il primo a registrarsi alla Camera dei deputati come parlamentare. Speriamo solo che tanta solerzia sia dovuta alla fretta di rientrare in ufficio ed iniziare a preparare gli scatoloni per portare via dalla giunta regionale i suoi effetti personali. Ma ci crediamo poco. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia. "In ogni caso prendiamo atto che da questa mattina Zingaretti è ufficialmente incompatibile e deve dimettersi da Governatore del Lazio. Aspettiamo con ansia che lo faccia senza ulteriori indugi", conclude. (Com)