Sanità: Salvini visita in ospedale Francesco Storace, prossimo governo punti su prevenzione

23 luglio 2021

- "Oggi pomeriggio sono andato a trovare l’amico Francesco Storace al Policlinico Gemelli di Roma, un ospedale eccezionale, con medici, infermieri e personale di prim’ordine", scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. "Pochi lo sapevano, ma Francesco è stato sottoposto (è andata per fortuna bene e da domani sarà a casa in convalescenza) ad un intervento per l’asportazione di un tumore al rene, operato dall’equipe del professor Bassi. Per migliaia di donne e uomini, per salvare migliaia di vite, la differenza la fa la prevenzione. Puntare ogni carta sulla prevenzione, investirci tanto dal punto di vista economico, culturale e comunicativo, dovrà essere una priorità del prossimo ministro e del prossimo governo: anche il maledetto tumore può essere sconfitto", conclude. (Rin)