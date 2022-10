Bosnia: Cik, giovedì in diretta televisiva il riconteggio dei voti per presidenza in Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Bosnia Erzegovina (Cik) ha annunciato che il riconteggio dei voti per le elezioni presidenziali in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) sarà trasmesso in diretta televisiva. Lo scrive la stampa locale, secondo cui il riconteggio "inizierà giovedì pomeriggio" e "i tre servizi pubblici della Bosnia Erzegovina e altri media" potranno trasmettere in diretta l'apertura delle buste e il nuovo controllo del conteggio delle schede. La procedura sarà ripetuta in tutti i seggi elettorali regolari dell'entità e potranno assistere allo scrutinio gli osservatori accreditati. La stessa Commissione ha quindi accolto la richiesta della candidata alla presidenza della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, la quale aveva affermato di essere d'accordo per un "possibile nuovo conteggio dei voti" ma chiedeva che avvenisse "in diretta televisiva al fine di avere una totale trasparenza". Intanto, sempre oggi, la Cik ha emesso un'ordinanza sul riconteggio dei voti in 45 seggi elettorali che riguardano l'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina, il Parlamento della Federazione (entità croato musulmana della Bosnia Erzegovina), l'Assemblea nazionale della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) e alcune Assemblee dei cantoni. (Seb)