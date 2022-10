Slovacchia: premier Heger, occorre scongiurare rischio di elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tempo per le forze democratiche della Slovacchia di discutere come prevenire elezioni anticipate e guidare il Paese attraverso la peggiore crisi energetica dalla Seconda guerra mondiale. Lo ha dichiarato mediante i social network il premier slovacco, Eduard Heger, dopo che i partiti di opposizione hanno annunciato il desiderio di negoziare elezioni anticipate. “E’ simbolico che giusto oggi Richard Sulik (leader di Libertà e solidarietà – Sas) abbia ricevuto un invito da Robert Fico (leader di Direzione-Socialdemocrazia – Smer-Sd) per negoziati bilaterali su elezioni anticipate e un approccio condiviso contro il governo”, ha scritto il primo ministro. “La giornata di oggi è un avvertimento a noi democratici”, ha continuato Heger, ricordando che sono modalità analoghe a quelle che hanno determinato la caduta del governo di Iveta Radicova undici anni fa. Il fallimento delle forze democratiche condurrebbe la nazione in un “periodo buio”. Oggi il leader di Smer ha fatto appello al raggiungimento di un accordo tra le forze politiche di opposizione, dentro e fuori dal Parlamento, affinché si possa andare a elezioni anticipate. Fico vuole negoziare con i singoli partiti a livello bilaterale e li ha invitati a mettere da parte le animosità personali e a trovare un piano d’azione condiviso. Anche Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) vuole negoziare con Sas. (Vap)