Torino: Natale e Capodanno tornano all'aperto con concerti e iniziative di animazione

- Ritornano dopo gli anni della pandemia le festività di Natale e Capodanno all'aperto anche a Torino. La Città ha previsto iniziative di animazione e concerti che si concentreranno in particolare in piazza Castello. I fondi stanziati per gli eventi saranno complessivamente oltre i 600 mila euro di cui 150 mila per le iniziative pre-natalizie (gestite dalla Fondazione per la cultura di Torino) e 500 mila euro per l'evento di Capodanno (di cui 310 mila derivati dalla gestione di Eurovision). (Rpi)