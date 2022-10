Monza: da settimana prossima via ad interventi urgenti sull'illuminazione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi di manutenzione e ripristino già conclusi da luglio ad oggi sull'impianto di illuminazione pubblica a Monza sono oltre un centinaio, mentre altri 80 sono attualmente stati presi in carico su richiesta del Comune. Un altro centinaio risultano ancora in sospeso perché richiedevano una manutenzione straordinaria che non era possibile eseguire sulle vecchie lampade a vapore di mercurio e che ora l’amministrazione ha voluto prendere in carico. Alla luce di tutto questo l’amministrazione comunale monzese sta chiudendo in questi giorni un accordo con EnelX finalizzato a risolvere le situazioni più critiche segnalate in queste settimane dai cittadini. “Questo pacchetto di interventi consentirà non solo di migliorare il decoro di Monza ma anche di fornire un contributo indispensabile agli aspetti legati alla sicurezza urbana", ha spiegato l’assessore all’ambiente ed energia Giada Turato. In base all’accordo stipulato, EnelX sostituirà quasi 500 apparecchi guasti ancora alimentati con lampade al mercurio non più riparabili, con modelli a led, più performanti. Gli interventi di sostituzione riguarderanno tutta la città e saranno effettuati a lotti. Durante le lavorazioni sarà necessario mantenere accesi gli impianti anche durante il giorno per completare le fasi di test. “Si tratta di un intervento non rinviabile - ha aggiunto il sindaco Paolo Pilotto – per intervenire su così tante situazioni di necessità, per le quali non si può attendere l’esito del contenzioso”. L’affidamento prevede anche la sostituzione di 40 apparecchi non funzionanti lungo Viale Lombardia, di cui alcuni situati sulla strada urbana e altri su tratti delle piste ciclopedonali. (Com)