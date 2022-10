Imprese: Barbieri (Confcommercio), bene bando del Comune, prossimo governo apra subito tavolo con parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono mesi difficili quelli a cui stiamo andando incontro. L’acuirsi della guerra che sta devastando il popolo ucraino e la tensione internazionale hanno portato conseguenze irreversibili per l’economia italiana ed europea. Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri, sottolineando che "i costi energetici che dovranno fronteggiare imprese e famiglie sono diventati insostenibili. Qualche mese fa avevamo calcolato aumenti fino al 1000 per cento rispetto ai sei anni precedenti e purtroppo questa crescita non si è fermata. Abbiamo fatto appello alle istituzioni per interventi immediati a sostegno delle migliaia di imprese che rischiano la chiusura. Interventi strutturati e strutturali. Come avvenuto durante il periodo più duro dell’emergenza pandemica bisogna rafforzare il patto tra pubblico e privato con un obiettivo condiviso". "Qualche giorno fa il Comune di Milano ha deliberato una misura che offre aiuti alle imprese che decidono di adottare soluzioni di risparmio energetico nel loro business - ricorda Barbieri - con l’imminente bando “prossima impresa', infatti, negozi, pubblici esercizi e imprese turistiche di una buona parte di Milano, quella semicentrale e periferica, con un investimento minimo di ottomila euro possono ricevere un contributo a fondo perduto del 50 per cento più un finanziamento agevolato del 25 per cento sul 10 per cento della spesa per studi di fattibilità, progettazione esecutiva, consulenza, formazione e assistenza sugli interventi per migliorare l’efficienza energetica. A disposizione per le imprese milanesi vi sarà 1,2 milioni di euro". "Non una soluzione definitiva, certo - conclude Barbieri - ma un primo concreto passo che va proprio in questa direzione. L’auspicio è che con l’insediamento del nuovo Governo si apra subito un tavolo di confronto con le parti sociali per creare insieme strumenti di sostegno concreto ed efficace. Il sistema delle imprese c’è ed è pronto a dare il proprio contributo". (Rem)