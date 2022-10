Uruguay: Fmi, crescita del 5,3 per cento nel 2022 e del 3,6 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Uruguay crescerà del 5,3 per cento nel 2022 e del 3,6 per cento nel 2023. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel Rapporto sulle prospettive economiche globali (Weo) pubblicato oggi. Sul fronte dell'inflazione l'organizzazione con sede a Washington prevede un incremento dell'indice dei prezzi del 9,1 per cento nel 2022 e del 7,8 per cento nel 2022. Per quanto riguarda invece le proiezioni sui conti pubblici l'Fmi stima per il 2022 un deficit dell'1,2 per cento del pil e per il 2023 un deficit dell'1,9 per cento. (segue) (Was)