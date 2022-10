Roma: assessora Scuola, fondamentale affrontare tema bullismo con alleanza della comunità educante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri alla scuola Armellini "è un fatto grave, come lo sono tutti gli episodi di bullismo e violenza. Questo lo è in particolare, perché c'è un'arma entrata a scuola, per di più in mano ad un minore". A dichiararlo è l'assessora alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Per affrontare questa questione serve una importante riflessione sul piano educativo e non possiamo cavarcela pensando che la repressione, pur doverosa, sia sufficiente a modificare lo stato delle cose, né che la scuola possa riuscirci da sola; occorre piuttosto rafforzare un processo educativo che affronti con i ragazzi e le ragazze i temi più complessi per la loro età: affettività, gestione dei conflitti, conoscenza e gestione del proprie emozioni, rispetto delle diversità", spiega. (segue) (Com)