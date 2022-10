Torino: Serracchiani su sede Pd imbrattata, solidarietà e vicinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà e vicinanza agli iscritti del circolo di via Colautti per l'atto vandalico ai danni della sede del partito. Le intimidazioni non fermeranno la determinazione del Pd e dei suoi militanti". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, su quanto accaduto ad una sede del Pd a Torino. (Com)