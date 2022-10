Spagna: ministra Calvino, nonostante incertezza l'economia continua a registrare crescita forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale contesto di incertezza l'economia spagnola continua a registrare una crescita "forte" e presenta una serie di elementi di "forza" per affrontare le sfide che il Paese ha davanti. Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, nel commentare le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) che vedono il Pil spagnolo al +4,3 per cento quest'anno e all'1,2 per cento il prossimo. Calvino ha sottolineato che l'evoluzione dell'economia nei prossimi mesi sarà "complicata" e dipenderà sostanzialmente da come evolveranno la guerra e l'economia tedesca. "L'importante è il messaggio che l'economia spagnola continuerà a crescere nel 2023 e tutte le organizzazioni prevedono che crescerà ben al di sopra dei Paesi che ci circondano, continuando con il notevole dinamismo che abbiamo visto negli ultimi anni", ha ribadito Calvino. A questo proposito, la ministra ha evidenziato che il bilancio generale dello Stato per il 2023 già presentato al Congresso dei deputati è caratterizzato da "prudenza e responsabilità fiscale". Calvino ha poi nuovamente sollevato la questione di un patto nazionale sul reddito tra imprenditori e lavoratori in quanto darebbe fiducia e tranquillità a lavoratori, imprese, investitori e cittadini nel loro complesso. Per questo motivo, Calvino ha assicurato che il governo sta contribuendo a questo patto con tutte le misure di sostegno alle famiglie, oltre che con il recente accordo con i rappresentanti dei lavoratori pubblici. (Spm)