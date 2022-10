Pa: circolare Piao, ecco i chiarimenti sul Portale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Con la circolare emanata oggi dal dipartimento della Funzione pubblica "non solo si forniscono indicazioni operative alle amministrazioni sul funzionamento del Portale Piao (http://piao.dfp.gov.it), che abbiamo lanciato in rete il 1° luglio scorso, ma prende il via da domani, 12 ottobre, la prima iniziativa di monitoraggio sull'applicazione del Piao con un breve questionario a cui tutte le Pa tenute alla compilazione del Piano sono chiamate a rispondere entro il prossimo 31 ottobre". Lo afferma in un comunicato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in merito alla pubblicazione della nota circolare numero 2/2022 del dipartimento della Funzione pubblica, che contiene indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, numero 80 (decreto Reclutamento). "Nella circolare, inoltre - continua Brunetta -, assume grande importanza, dettata dal momento storico internazionale, il riferimento all'efficientamento energetico, con l'invito per le amministrazioni locali e centrali a inserire il risparmio energetico tra gli obiettivi della Sezione 'Valore pubblico, performance, anticorruzione' del Piao. Così le azioni di efficientamento energetico potranno essere ricomprese tra i criteri per attribuire il cosiddetto 'dividendo di efficienza', istituto introdotto nel 2009 proprio durante il mio primo mandato da ministro per la Pubblica amministrazione, che permette di utilizzare una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa per finanziare la contrattazione integrativa e attivare gli istituti premianti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 150/2009". (segue) (Com)