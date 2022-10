Galles: premier Drakeford teme migliaia di posti di lavoro persi per tagli a bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di posti di lavoro pubblici potrebbero andare perduti in Galles qualora il governo centrale imponesse all’esecutivo gallese dei tagli di bilancio. E’ l’avvertimento fatto dal premier del Galles, Mark Drakeford, dopo che l’Istituto per gli studi fiscali (Ifs) ha messo in guardia che servono riduzioni fino a 60 miliardi di sterline per riassestare le finanze pubbliche. La maggior parte dei fondi di cui dispone l’esecutivo gallese arrivano dal governo britannico. “Un taglio del 15 per cento al nostro bilancio sarebbe qualcosa di inaudito”, ha affermato Drakeford, per il quale il governo di Londra deve “cambiare rotta”. (Rel)