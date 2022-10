Ita: Pellecchia (Fit-Cisl), incontro interlocutorio ma positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro di oggi "è stato sicuramente positivo perché abbiamo associato dei volti al fondo Certares. Il fondo statunitense è in attesa dei prossimi sviluppi e non ha posto una deadline specifica". E' quanto dichiara in una nota il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, a margine dell'incontro di oggi tra i vertici del fondo Certares e le altre organizzazioni sindacali. "Un incontro certamente interlocutorio nell'ambito del quale non sono stati forniti dettagli in merito al piano industriale non per indisponibilità dei nostri cortesi interlocutori - prosegue il segretario della federazione dei trasporti cislina - ma a causa di un quadro politico ed economico ancora nebuloso e in via di definizione per cui, in merito al delicato dossier, si teme sia complesso stabilire un punto di equilibrio in tempi brevi rispetto a quanto auspicato per il consolidamento della compagnia. Ragioniamo senza alcuna pregiudiziale ideologica, ma solo nell'interesse delle persone coinvolte e del Paese, per cui confidiamo in una rapida ed efficace conclusione della trattativa. Attendiamo il Cda convocato domani per approvare la semestrale - conclude Pellecchia - che si esprimerà sull'aumento del capitale necessario per l'uscita dalla situazione prevista dall'articolo 2446 del Codice civile, atteso che tale aumento è stato già approvato dall'Unione Europea, anche in vista della stagione invernale durante la quale, notoriamente, il traffico aereo si riduce". (Com)