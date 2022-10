Cipro-Grecia: il 14 ottobre a Nicosia cerimonia per avvio lavori interconnettore elettrico EuroAsia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una riunione tenutasi ad Atene lo scorso 5 aprile, i ministri degli Esteri di Cipro, Grecia e Israele hanno concordato che i lavori per la costruzione dell’interconnettore elettrico EuroAsia – il cavo elettrico sottomarino più lungo e profondo del mondo che attraverserà i fondali del Mediterraneo e collegherà le reti elettriche di Israele, Cipro e Grecia – dovrebbe essere completati entro il 2024. “Stiamo procedendo con progetti come l’interconnettore EuroAsia Interconnector e il gasdotto Eastmed e siamo fiduciosi che quando si concretizzeranno conferiranno un altro valore pratico e geostrategico per il Mediterraneo orientale e l’Unione europea”, ha affermato in quella occasione il capo della diplomazia di Nicosia, Ioannis Kasoulides. Per questo motivo, i ministri degli Esteri di Cipro, Grecia e Israele, hanno ribadito il loro impegno per una “alleanza strategica indistruttibile” impegnandosi ad espandere la cooperazione in una regione “altrimenti turbolenta”. (Gra)