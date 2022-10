Brasile: Confederazione industria stima inflazione al 5,9 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc, l'obiettivo fissato per l'inflazione nel 2022 è del 3,50 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. La corsa dell'inflazione, costante sin dalla fine del 2020, ha guadagnato ulteriore vigore nel 2021 e, successivamente, all'inizio del 2022 a seguito della guerra in Ucraina. Per cercare di contenere la crescita dei prezzi la Bc ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) all'attuale 13,75 per cento, stabilito nella riunione del 4 agosto. Il Selic ha raggiunto così lo stesso livello di gennaio del 2017. Nell'ultima assemblea della Bc, il 21 settembre, l'istituzione ha interrotto il ciclo e ha deciso di lasciare il tasso al 13,75 annunciando di voler mantenere questo valore per un "periodo prolungato". (Brb)