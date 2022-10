Iran: Fmi, prevista crescita economica del 3 per cento nel 2022 e del 2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Iran crescerà del 3 per cento nel 2022, rispetto al 4,7 per cento registrato nel 2021. È quanto emerge dal rapporto sulle prospettive economiche globale (World economic outlook) presentato oggi dal Fondo monetario internazionale. Secondo il rapporto, nel 2023 la crescita economica della Repubblica islamica si attesterà intorno al 2 per cento. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo, l'Fmi stima che nel 2022 si manterrà intorno al 40 per cento sia nel 2022 che nel 2023.(Res)