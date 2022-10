Sanità: Ieo, nel settembre 2023 il proton center aprirà le porte ai pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Ieo Proton Center aprirà le porte ai pazienti nel settembre 2023: lo annunciano l'amministratore delegato Mauro Melis e il direttore dcientifico Roberto Orecchia, in presenza della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, in occasione dell'incontro internazionale che riunisce allo Ieo alcuni fra i protagonisti dello sviluppo della Medicina delle particelle in Europa, fra cui Fabiola Gianotti, direttore del Cern di Ginevra. "Il Proton Center è uno dei maggiori investimenti nella storia dello Ieo. – dichiara Melis – Ci abbiamo creduto già sei anni fa e oggi possiamo confermare con soddisfazione che lo porteremo a termine nei tempi previsti all'inizio dei lavori, malgrado l'epidemia Covid-19, la crisi energetica e la situazione economica generale. Saremo il primo Irccs a dotarsi di un proprio centro protoni, che sarà all'avanguardia tecnologica e con un alto profilo di sostenibilità. Disponiamo del sistema di protonterapia più avanzato a livello internazionale, installato per la prima volta in Italia e collocato all'interno di un edificio "su misura" e con tecnologie costruttive tipiche delle infrastrutture ma applicate all'edilizia sanitaria. Risponderemo così all'urgente bisogno del Paese di questa cura innovativa, riconosciuta dal Ministero della Salute come salvavita. Allo stesso tempo assolveremo alla nostra missione che è quella di offrire ai pazienti oncologici, che a noi si rivolgono con fiducia e speranza, la miglior cura disponibile al mondo". (segue) (Com)