Sanità: Ieo, nel settembre 2023 il proton center aprirà le porte ai pazienti (2)

- Attualmente in Italia si stima che i malati candidabili a protonterapia siano circa settemila, una domanda che i soli tre centri italiani, con una capacità di trattamento stimata di 1.000 pazienti all'anno, già oggi non possono soddisfare. Se poi gli studi scientifici in corso confermeranno le aspettative, nel nostro Paese la domanda di terapia protonica potrebbe riguardare fino al 15 per cento di tutti i pazienti candidati a un trattamento di radioterapia. "I risultati ottenuti su oltre 200 mila pazienti trattati con protoni nel mondo dimostrano ampiamente il valore terapeutico della protonterapia. – dichiara Orecchia – Inoltre le sue potenzialità sono ancora in gran parte inespresse. Si aprono quindi scenari di ricerca inediti, a cui il Proton Center Ieo contribuirà, anche grazie al suo collegamento con l'ospedale. La protonterapia è infatti in continua evoluzione, anche in combinazione con altre discipline, come chirurgia, chemioterapia, farmaci molecolari, immunoterapia o altre metodiche radioterapiche. Sono oltre 150 gli studi di validazione e approfondimento in corso nel mondo e i centri di protonterapia si stanno moltiplicando in tutti i Paesi ad alto tasso di sviluppo. L'Italia, insieme alla Francia, è oggi il paese europeo con il più basso rapporto sale di trattamento/numero di abitanti". (segue) (Com)