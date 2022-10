Iraq: Fmi, nel 2022 crescita economica al 9,3 per cento, in discesa al 4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica dell’Iraq si attesterà nel 2022 intorno al 9,3 per cento, segnando un ulteriore aumento rispetto al 7,7 per cento del 2021. Lo riferisce il Fondo monetario internazionale nel rapporto sulle prospettive economiche globale (World economic outlook) presentato oggi. Stando all'Fmi, la crescita dell’Iraq, secondo produttore dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) dopo l’Arabia Saudita, rallenterà nel 2023 al 4 per cento. Per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo, nel 2022 si attesterà intorno al 6,5 per cento, segnando un aumento dello 0,5 per cento rispetto all’anno scorso, per poi calare al 4,5 per cento nel 2023. (Res)