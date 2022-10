Brasile: a Rio de Janeiro la quarta morte per vaiolo delle scimmie nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo brasiliano ha da poco stanziato 3 milioni di real (500mila euro) per finanziare una ricerca sul vaiolo delle scimmie (monkeypox). Le risorse saranno gestite dal ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione. I progetti riguarderanno linee di ricerca sui vaccini, la valutazione dello stato immunologico della popolazione, i test dell'antigene virale per la sierologia e la valutazione dei ceppi circolanti in Brasile. Il ministero effettuerà il monitoraggio della malattia anche negli animali domestici e selvatici che, se contagiati, potrebbero rendere più difficile controllare la diffusione del vaiolo. Il mese scorso il ministero della Salute ha avviato le trattative con l'Organizzazione panamericana della Sanità (Paho) e l'Oms per l'acquisto di 50.000 dosi di vaccino contro la malattia. (Brb)